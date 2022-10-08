"واللا": إسرائيل ولبنان تبادلا مسودات جديدة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية

كشف موقع "واللا" الإسرائيلي عن تبادل بيروت وتل أبيب مسودات جديدة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

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ونقل الموقع العبري عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لم يسمه، قوله إن "الساعات الأخيرة شهدت تقدما في المفاوضات بين تل أبيب وبيروت بوساطة الولايات المتحدة".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "تبادل المسودات والنسخ الجديدة هي محاولة للتوصل لاتفاق بشأن الفجوات المتبقية".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تم إجراء عدة محادثات بين المبعوث الأمريكي عاموس هوشستين ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب المسؤول عن الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية الحدود البحرية.

وأبلغ هوشستين إسرائيل في نهاية الأسبوع بمحادثاته مع الجانب اللبناني.

المصدر: موقع "واللا" العبري