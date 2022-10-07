قيادي بحزب الله: إسرائيل لا تفهم لغة الدبلوماسية

قال قيادي بحزب الله إن إسرائيل لا تفهم لغة الدبلوماسية، ومخطئ من يظن أنها يمكن أن تسلم بحقوق لبنان بمنطق التفاوض وحده، في إشارة لاتفاق محتمل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وجاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش خلال خطبة الجمعة.

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وقال دعموش: "العدو (إسرائيل) لا يفهم بلغة الدبلوماسية، ومخطئ من يعتبر أن العدو يمكن أن يسلم بحقوق لبنان بمنطق التفاوض وحده، فالعدو لا يفهم إلا بمنطق القوة وهذا ما أثبتته كل التجارب الماضية".

وأضاف: "نحن نثق بأنفسنا وبقوتنا وجاهزون لكل الاحتمالات وليس واردا أن نسكت عن حقوقنا والمقاومة اليوم أقوى وأشد وأصلب من أي زمن مضى".

وشدد دعموش على أن "الموقف اللبناني الموحد المستند إلى معادلة المقاومة جعل الإسرائيلي في حالة ارتباك وتخبط غير مسبوقين، وضيق عليه الخيارات، فلجأ إلى لغة التهديد والتهويل مجددا".

وأردف بالقول "لكن لا يتصور أحد أن التهديد والتهويل الإسرائيلي، يمكن أن يفت من عزيمتنا أو يثني المقاومة عن المضي في معادلتها".

واعتبر أن التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان "لا قيمة لها، وأن العدو أراد من خلالها أن يشن حربا نفسية على اللبنانيين لإخافتهم وإجبارهم على التراجع".

وأضاف "لكن بدل أن يصيب اللبنانيين ويخيفهم أصاب المستوطنين الصهاينة في الشمال بحال من الرعب والهستيريا، وقد عبروا عن استيائهم وغضبهم الشديد من وزير حربهم لارتجاله هذه التصريحات من دون تنسيق معهم".

وختم القيادي بقوله: "العدو اليوم هو الخائف والمربك والمضطرب ونحن في موقع القوة، لأننا أصحاب حق، والحق لا يموت طالما وراءه مطالب، فكيف إذا كانت وراءه مقاومة".

جدير بالذكر أن إسرائيل أعلنت رفضها ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية