مظاهرات نقابية حاشدة في روما

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، بأن أكبر نقابة عمالية وطنية - الاتحاد العام الإيطالي للعمل (CGIL) يشرف على تنظيم مسيرة وتجمعات حاشدة في وسط روما اليوم السبت.

ويجري تنظيم هذه الفعالية الجماهيرية، تحت شعار "إيطاليا وأوروبا، استمعوا إلى عالم العمل" لإحياء ذكرى أعمال الشغب، التي اشتبك خلالها المتظاهرون المعارضون لشهادات كوفيد الإلكترونية مع الشرطة في أكتوبر عام 2021.

ووفقا للمشرفين على تنظيم المسيرة الحالية، سيشارك فيها حوالي 10 آلاف شخص.

ويشار إلى أن CGIL، طالبت مع نقابات محلية ودولية أخرى، الحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية بإعادة العدالة الاجتماعية والعمل إلى مركز جدول الأعمال السياسي.

وقدم الاتحاد العام الإيطالي للعمل، للحكومة المقبلة قائمة من 10 مقترحات، من بينها زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية، وفرض حد أدنى للأجور، والحفاظ على "الدخل المدني" كإجراء عالمي لمكافحة الفقر، وكذلك حماية العمل والأمن في مكان العمل.

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ويرفع المشاركون في المظاهرة لافتات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة. وهناك أيضا العديد من الشعارات المناهضة للفاشية والداعية للسلام.

المصدر: نوفوستي