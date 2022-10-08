رئيس صربيا: سنبني خط أنابيب للنفط بطول 128 كم إلى هنغاريا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن صربيا، بموجب اتفاق مع هنغاريا، ستبني خط أنابيب للنفط بطول 128 كيلومترا لربط خطوط أنابيب النفط.

وأضاف فوتشيتش:"سنبدأ ووفقا لاتفاق مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، في إنشاء خط أنابيب نفط إلى قرية ألجيو بطول 128 كيلومترا، نوفي ساد - هنغاريا لربطها بأنابيب النفط الهنغارية.. وبوجود علاقات وصلة بكرواتيا، سنكون قادرين على اختيار ضريبة عبور أقل وخيار أكثر ربحية لصربيا".

ووفقا له، فإن هذا المشروع سيكلف ما يصل إلى 100 مليون يورو، كما يجري النظر في إنشاء خط أنابيب نفط عبر مقدونيا الشمالية إلى ميناء دوريس في ألبانيا.

وفي وقت سابق، صرح فوتشيتش بأن السلطات الصربية ستستثمر 12 مليار يورو في البنية التحتية للطاقة على مدى السنوات الست المقبلة.

المصدر: نوفوستي