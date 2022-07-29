فوتشيتش: ميزانية صربيا "تنزف" بسبب الإنفاق على موارد الطاقة

قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، إن سلطات بلاده اضطرت بسبب الأزمة العالمية وتأثيرها على إمدادات الطاقة والغذاء، للدخول في حالة الطوارئ من 1 أغسطس المقبل إلى 31 مارس.

وأضاف رئيس صربيا: "بعد عدة أيام يبدأ أغسطس. حتى نهاية مارس المقبل بالنسبة للدولة هناك حالة طوارئ، على الرغم من أننا لن نفرضها رسميا".

إقرأ المزيد

وكرر فوتشيتش، عدة مرات، أن ميزانية بلاده "تنزف"، لكي تتمكن من تغطية النفقات الإضافية في مجال توفير الطاقة وفي المجال الاجتماعي وغيرها.

وقال رئيس صربيا كذلك إنه بموجب عقد جديد مدته ثلاث سنوات مع شركة غازبروم، تتلقى بلاده الآن الغاز بسعر 350-370 دولارا لكل ألف متر مكعب. والحديث يجري عن ملياري متر مكعب في السنة. وتضطر صربيا لشراء الكميات اللازمة المتبقية – مليار متر مكعب، بسعر السوق، وتخصص لذلك 560 مليون يورو. وقال: "هذه أموال كبيرة. أقول هذا لكي يدرك الناس مدى نزيف الدولة ومدى صعوبة ذلك".

المصدر: نوفوستي