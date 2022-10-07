 
مباشر

"بلومبيرغ": على الولايات المتحدة ضرب السعودية و"الأمير الفخور" بعد ميلها نحو روسيا

أخبار العالم

Globallookpress Ministry of Energy Russia
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txsi

اعتبرت "بلومبيرغ" أنه على الرئيس جو بايدن "ضرب السعودية بعد ميلها نحو روسيا وإعلان خفض إنتاج النفط"، وأن هذه الضربة "ستضرّ بالأمير الفخور" أكثر من التهديدات الأمريكية الفارغة له.

واعتبر الكاتب بوبي غوش في مقاله أنه يجب على الولايات المتحدة إنهاء الوضع "الخاص" للمملكة في السياسة الخارجية الأمريكية، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد.

إقرأ المزيد
وزير الطاقة السعودي تعليقا على قرار
وزير الطاقة السعودي تعليقا على قرار "أوبك +": تهمنا مصلحة المملكة ومصالح الدول التي وثقت فينا

وأشار إلى أن السعودية يجب أن تتمتع الآن بنفس "الحقوق التقليدية" مثل ماليزيا أو بروناي.

وأضاف: "لا مزيد من العلاقات المصطنعة، لا مزيد من الشكر المزيف أو المراوغات الخرقاء".

واعتبر أن هذه الإجراءات "ستضرب الأمير الفخور" أكثر من تهديد واشنطن الفارغ بالعواقب الوخيمة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا