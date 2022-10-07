وزير الطاقة السعودي تعليقا على قرار "أوبك +": تهمنا مصلحة المملكة ومصالح الدول التي وثقت فينا

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن قرار منظمة "أوبك +" يأتي أولا وأخيرا لصالح المملكة ومصالح الدول التي وثقت بالمملكة.

وأضاف الوزير ردا على سؤال صحفي حول قرار منظمة "أوبك +" في تحفيض الإنتاج الكلي بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر المقبل: "يهمنا أولا وأخيرا مصالح المملكة العربية السعودية ثم مصالح الدول التي وثقت فينا والتي كانت وما زالت أعضاء في المنظمة "أوبك +" التي ترعى مصالحها الفردية والجماعية".

إقرأ المزيد

وأكد الوزير أن المنظمة معنية في تنمية الاقتصاد العالمي بطرق مثلى، قائلا: "وكل تصرفاتنا سواء كنا أوبك أو أوبك + كنا نراعي مصالحنا ومصالح العالم .. ولنا مصلحة في أن نكون معين لتنمية الاقتصاد العالمي وتوفير الطاقة بطريقة مثلى والدليل على ذلك إدارة أوبك + وما فعلته للبترول وإدارة الآخرين وما فعلته بالغاز والفخم والكهرباء وغيره".

EditDelete

في عهد الحزم والعزم ..



عهد سلمان ومحمد بن سلمان ..

💚💚



شاهد ..

عبدالعزيز بن سلمان يؤكد للعالم في فخر واعتزاز :



يهمنا أولاً وأخيراً مصالح المملكة العربية السعودية .. ثم مصالح الدول التي وثقت فينا.



🇸🇦🇸🇦pic.twitter.com/e3oop18MIj — خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 6, 2022

المصدر: RT