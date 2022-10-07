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وزير الطاقة السعودي تعليقا على قرار "أوبك +": تهمنا مصلحة المملكة ومصالح الدول التي وثقت فينا

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وزير الطاقة السعودي تعليقا على قرار
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن قرار منظمة "أوبك +" يأتي أولا وأخيرا لصالح المملكة ومصالح الدول التي وثقت بالمملكة.

وأضاف الوزير ردا على سؤال صحفي حول قرار منظمة "أوبك +" في تحفيض الإنتاج الكلي بمقدار مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر المقبل: "يهمنا أولا وأخيرا مصالح المملكة العربية السعودية ثم مصالح الدول التي وثقت فينا والتي كانت وما زالت أعضاء في المنظمة "أوبك +" التي ترعى مصالحها الفردية والجماعية".

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وأكد الوزير أن المنظمة معنية في تنمية الاقتصاد العالمي بطرق مثلى، قائلا: "وكل تصرفاتنا سواء كنا أوبك أو أوبك + كنا نراعي مصالحنا ومصالح العالم .. ولنا مصلحة في أن نكون معين لتنمية الاقتصاد العالمي وتوفير الطاقة بطريقة مثلى والدليل على ذلك إدارة أوبك + وما فعلته للبترول وإدارة الآخرين وما فعلته بالغاز والفخم والكهرباء وغيره".

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المصدر: RT

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