أردوغان عن ماكرون: زوجتانا على علاقة جيدة لكن علاقتي به ليست كذلك

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مازحا على سؤال حول علاقته بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقاء جمعهما على هامش الاجتماع الأول للمجتمع السياسي الأوروبي مؤخرا.

وقال أردوغان للصحفيين "زوجتي وزوجته على علاقة جيدة، لكن أنا وهو لسنا كذلك" وفقا لإذاعة "مونت كارلو".

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وحافظت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون على علاقة ودية مع نظيرتها أمينة أردوغان، على الرغم من التوترات بين زوجيهما.

وفي نوفمبر 2021، أفاد الوفد المرافق لأمينة أردوغان بأن العلاقات جيدة بين السيدتين.

وسبق أن أعرب الرئيس التركي عن أمله في "أن تتخلص فرنسا في أقرب وقت ممكن من رئيسها إيمانويل ماكرون"، على خلفية توتر شديد بين البلدين حول ملفات كثيرة، لكن ماكرون فاز بولاية رئاسية جديدة.

وبعد فوز ماكرون، رحب الرئيس التركي بفوز نظيره الفرنسي بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وعلق أردوغان على فوز ماكرون على منافسته اليمينية مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات، بالقول: "أعتبر إقصاء المتطرفين وخسارتهم في الانتخابات الفرنسية مكسبا لعالمنا برمته".

المصدر: إذاعة "مونت كارلو"