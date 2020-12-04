أردوغان: آمل أن تتخلص فرنسا من ماكرون في أسرع وقت

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما قويا جديدا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبديا أمله في أن "تتخلص" بلاده منه قريبا.

وصرح أردوغان للصحفيين لدى مغادرته معلم آيا صوفيا في اسطنبول بعد صلاة اليوم الجمعة: "إن ماكرون مصيبة لفرنسا، وبرئاسة ماكرون تمر فرنسا بفترة خطيرة جدا. آمل في أن تتخلص فرنسا من مشكلة ماكرون في أسرع وقت ممكن".

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron Fransa'nın başına beladır. Macron ile Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. https://t.co/K0vLrKtuDxpic.twitter.com/LrLZfn9NiD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 4, 2020

وانتقد الرئيس التركي بشدة قرار البرلمان الفرنسي توصية الحكومة بالاعتراف باستقلالية جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، مشيرا إلى أن هذا القرار يتناقض مع المسؤوليات التي تتحملها باريس كأحد الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك الخاصة بتسوية نزاع قره باغ ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال أردوغان إن فرنسا بتبني برلمانها هذا القرار فقدت مصداقيتها كوسيط نزيه، وأعاد إلى الأذهان النصيحة التي قدمها إلى الفرنسيين رئيس أذربيجان إلهام علييف، وهي تنص "إن كنتم تحبون الأرمن حتى هذا القدر فسلموا إليهم مدينة مارسيليا".

وتابع الرئيس التركي: "أؤيد هذا الاقتراح. إن قره باغ جزء لا يتجزأ من أذربيجان واعترفت الولايات المتحدة وروسيا باحتلالها. وسبق أن اعترفت فرنسا بذلك أيضا لكنها اليوم تسلك سبيلا مختلفا".

المصدر: تي أر تي + الأناضول