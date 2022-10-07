قراء "واشنطن تايمز": جو بايدن يؤجج الرعب النووي للتشبث بالسلطة

توصل قراء صحيفة "واشنطن تايمز" إلى استنتاج يفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستفيد من تأجيج الخوف من التهديد النووي، لأن ذلك سيعيق تغيير المسار السياسي الحالي للولايات المتحدة.

ويرى الكثير من المعلقين، أن بايدن بالذات يتحمل إلى حد كبير مسؤولية تصعيد الأزمات العالمية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.

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وقال القارئ JoeP535: "يجب أن يكون المرء مهووسا لكي يصوت لصالح الديمقراطيين. لقد دمر الديمقراطيون الاقتصاد والتعليم والحكومة نفسها من خلال تسييس وإفساد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والآن يضعنا الديمقراطيون، تحت قيادة الأحمق بايدن، على شفا حرب نووية. أخرجوا هذا المتكسع من البيت الأبيض".

وأضاف DavidBartlett: "بايدن يقول إننا نقترب بسرعة من هجوم نووي. ولكن هذا فقط لأنك تدفعنا يا سيد بايدن إلى هناك".

وقال المعلق JusticeNow: "استراتيجية الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي: لا يجوز تغيير القيادة مباشرة قبيل نشوب صراع نووي! يجب أن يدفع ذلك المحافظين إلى التصويت لبدء حملة تطهير كبيرة للديمقراطيين والجمهوريين المتعاطفين، وإعادة بناء أمريكا والتفاوض على السلام مع بوتين".

وتابع PeterTx52 القول: "لتنقذنا يارب من جو".

وقال BoldTruthTell في تعليقه: "الديمقراطيون في عام 2016: "أوه لا! ترامب سيثير حربا نووية. الديمقراطيون في 2022: يا للروعة! بايدن سيثير حربا نووية!".

المصدر: نوفوستي