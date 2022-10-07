إيلون ماسك: أنا معجب كبير بأوكرانيا وليس بالحرب العالمية الثالثة

أعرب رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن إعجابه الشديد بأوكرانيا، إلا أنه أكد على عدم إعجابه بالحرب العالمية الثالثة.

I’m a big fan of Ukraine, but not of WW3 — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

جاء ذلك في تغريدة له، ردا على صحيفة "كييف بوست" التي انتقدت خطته للتسوية المقترحة للأزمة الأوكرانية، حيث كتبت الصحيفة أن "الوضع بشأن ماسك خارج عن السيطرة بشكل واضح، ويبدو أن كبرياءه وغروره يلعبان دورا كبيرا في محاولاته للتظاهر بأنه خبير في الشأن الأوكراني"، حيث حثت الجريدة ماسك على التوقف عن ذلك، والاعتراف بأنه "بالغ في تقدير الأمور".

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وكتب الملياردير في صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أنا من أشد المعجبين بأوكرانيا، وليس بالحرب العالمية الثالثة".

وكان ماسك قد كتب في وقت سابق أنه يشك في إمكانية انتصار أوكرانيا في حالة اندلاع حرب شاملة مع روسيا، ودعا الأطراف إلى السلام، وقدم رؤيته لتسوية الصراع في أوكرانيا، والتي تدعو إلى "إعادة التصويت في (دونباس) تحت إشراف الأمم المتحدة، والإبقاء على شبه جزيرة القرم جزءا رسميا من روسيا، كما كانت منذ عام 1783، قبل خطأ خروشوف، وضمان إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم، وحياد أوكرانيا".

ثم قال ماسك، في وقت لاحق إن المناطق الشرقية من أوكرانيا، حيث يشكل الروس أغلبية، تفضل الانضمام إلى روسيا، ودعما لموقفه نشر رجل الأعمال خريطة لنتائج الانتخابات في أوكرانيا عام 2012، حيث يمكن رصد أن الغالبية العظمى من المواطنين في شرق البلاد صوتوا لصالح "حزب المناطق"، الذي يسميه ماسك "مؤيدا لروسيا".

المصدر: نوفوستي