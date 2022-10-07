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"دايلي ميل" تحصل على قائمة بعمليات انتقامية نفذتها السلطات الأوكرانية ضد موالين لروسيا

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قالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إن السلطات الأوكرانية تنتقم وتطارد بوحشية الذين وقفوا إلى صف روسيا وفق تصريحات المسؤولين الأوكران.

وبحسب "دايلي ميل"، بدأت كييف بالفعل تحقيقات بعد السيطرة على بالاكليا ضد 1309 ممن أسمتهم بالخونة والمشتبه بهم وفتحت 450 قضية جنائية ضد متعاونين متهمين بخيانة بلدهم.

وتنشر الصحيفة قائمة قدمها مصدر في حكومة كييف تضمنت 29 عملية قتل انتقامية بالإضافة إلى 13 عملية اغتيال أخرى.

من جهته قال أنطون جيراتشينكو، مستشار وزارة الداخلية: "مطاردة المتعاونين وحياتهم لا يحميها القانون. أجهزتنا الاستخباراتية تقضي عليهم بإطلاق النار عليهم مثل الخنازير".

المصدر: دايلي ميل

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