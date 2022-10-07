ارتفاع نسبة التشرد بين العائلات الأوكرانية في بريطانيا

أشارت بيانات السلطات البريطانية إلى ارتفاع عدد عائلات اللاجئين الأوكرانيين الذين يواجهون التشرد في الفترة الأخيرة، أو قد يواجهونه قريبا في بريطانيا.

وأفادت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية بأن عدد العائلات الأوكرانية التي تبلغ المجالس المحلية بعدم وجود سكن لها ازداد خلال الشهر الأخير بنسبة 22%.

وتشير الصحيفة إلى أن 1915 عائلة أوكرانية تواجه التشرد أو على وشك التشرد، توجهت بطلبات المساعدة إلى السلطات البريطانية منذ 24 فبراير، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما طلبت 350 عائلة المساعدة خلال الشهر الأخير وحده.

وأعربت النائبة في البرلمان البريطاني عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ليلى موران، عن "صدمتها" إزاء هذه الإحصاءات، داعية الحكومة إلى اتخاذ "خطوات عاجلة".

وتحذر المنظمات الخيرية في بريطانيا من تفاقم هذه المشكلة في الأشهر القادمة، حيث ينتهي سريان عقود إيجار المنازل، المبرمة بإطار برنامج "المنازل لأوكرانيا".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد أفادت في وقت سابق بأن ما لا يقل عن 50 ألف لاجئ أوكراني في البلاد قد يواجهون التشرد العام القادم.

المصدر: "الاندبندنت" + "نوفوستي"