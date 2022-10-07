الجيش الإيراني: نتابع الحرب في أوكرانيا بصورة يومية

قال مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التعليم العسكري العميد علی رضا شيخ، إن بلاده تتابع الحرب في أوكرانيا بصورة يومية.

وأضاف: "أوكلنا لكل وحدة من مراكزنا المتخصصة مهمة الرسد والتركيز على أحد جوانب الحروب الجارية، على سبيل المثال تراقب وحدة مدرعات الجيش تطورات معركة المدرعات في الحرب الأوكرانية بصورة يومية وتحللها بعد تلخيصها".

وقال: "ركزنا على مجال الطائرات بدون طيار بسبب التهديدات التي لاحظناها في الحروب الأخيرة.. وتم إنشاء كلية الطائرات بدون طيار في الجيش".





المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية