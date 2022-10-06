قوات "أحمد" الروسية تسيطر على خط دفاعي استراتيجي في دونيتسك

أعلن سكرتير مجلس الأمن بجمهورية الشيشان الروسية أبتي علاء الدينوف، أن قوات "أحمد" الخاصة سيطرت على خط دفاعي استراتيجي قرب قرية سبورنوي شمال شرقي مدينة دونيتسك.

وقال علاء الدينوف: "نسمع كل يوم أن العدو يتقدم في اتجاهنا، وأنه يحقق بعض النجاحات الجادة للغاية. أود أن أشير إلى أنه في قطاعنا من الجبهة حقق مقاتلونا جنبا إلى جنب مع الفيلق الثاني من قوات لوغانسك ومجموعات "فاغنر"، يتقدمون كل يوم باتجاه العدو، ونحن مستمرون بالضغط على بعض أقسام الجبهة".

وذكر أن المقاتلين سيطروا يوم الخميس على خط دفاعي هام في قرية سبورنوي شمال شرقي دونيتسك، وأضاف: "نقوم بعملنا بهدوء وروية ولن نتراجع خطوة واحدة".

المصدر: نوفوستي