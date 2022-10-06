أردوغان: أنا الرئيس الوحيد القادر على حوار بوتين وزيلينسكي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه الرئيس الوحيد القادر على حوار الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة "تاس" عنه قوله خلال مؤتمر صحفي في براغ: "لا أريد التباهي، لكنني الرئيس الوحيد الذي يمكنه إجراء حوار مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وذكر أردوغان أنه بفضل جهود الجانب التركي، تم تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: تاس