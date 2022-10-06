ميركل: لا يمكن إحلال السلام في أوروبا بمعزل عن روسيا

أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أنه لا يمكن إحلال السلام في أوروبا بمعزل عن روسيا، وأن "الحرب الباردة لن تنتهي دون تحقيق سلام يتم بمشاركة موسكو".

ونقلت وكالة "تاس" عنها قولها: "الوضع في أوكرانيا نقطة تحول عميقة"، مؤكدة على ضرورة أخذ تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجدية أكبر.

وأضافت: "طالبنا بشدة بأخذ تحذيرات الرئيس الروسي على محمل الجد وعدم تصنيفها على أنها خداع منذ البداية".

وأشارت ميركل إلى أن أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد سيعبّر عن الحكمة السياسية وليس الضعف.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس بوتين أنه إذا تعرضت روسيا للخطر، فإنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لديها لحماية أراضيها وشعبها، وهو ما راح الساسة الغربيون يفسرونه على أنه تهديد باستخدام السلاح النووي.

المصدر: تاس