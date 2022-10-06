 
مباشر

البنتاغون: لم نر أي دليل على نية موسكو استخدام السلاح النووي

أخبار العالم

البنتاغون: لم نر أي دليل على نية موسكو استخدام السلاح النووي
AP Alex Brandon
المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txl1

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لم تر أي دليل على أن موسكو قررت استخدام السلاح النووي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "لا توجد لدينا معلومات من شأنها أن تدفعنا نحو تعديل تموضع قواتنا الاستراتيجية للردع".

إقرأ المزيد
مدير سابق لـCIA يهدد بتدمير القوات الروسية في أوكرانيا إن استخدمت روسيا السلاح النووي
مدير سابق لـCIA يهدد بتدمير القوات الروسية في أوكرانيا إن استخدمت روسيا السلاح النووي

وتابع: "لا نعتقد أن الرئيس بوتين اتخذ قرارا باستخدام السلاح النووي. ونحن نواصل متابعة الأوضاع، وحتى الآن نركز الاهتمام على دعم أوكرانيا".

وأضاف أن "التهديد بالأسلحة النووية أمر متهور وغير مسؤول".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن الكرملين لا يريد الحديث عن موضوع التصعيد النووي، وأن الحديث عن ذلك "سلوك غير مسؤول".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا