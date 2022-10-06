البنتاغون: لم نر أي دليل على نية موسكو استخدام السلاح النووي

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لم تر أي دليل على أن موسكو قررت استخدام السلاح النووي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "لا توجد لدينا معلومات من شأنها أن تدفعنا نحو تعديل تموضع قواتنا الاستراتيجية للردع".

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وتابع: "لا نعتقد أن الرئيس بوتين اتخذ قرارا باستخدام السلاح النووي. ونحن نواصل متابعة الأوضاع، وحتى الآن نركز الاهتمام على دعم أوكرانيا".

وأضاف أن "التهديد بالأسلحة النووية أمر متهور وغير مسؤول".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن الكرملين لا يريد الحديث عن موضوع التصعيد النووي، وأن الحديث عن ذلك "سلوك غير مسؤول".

المصدر: تاس