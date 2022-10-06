الأمم المتحدة تعلق على دعوة زيلينسكي الناتو لضرب روسيا

علق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الناتو لشن هجوم "استباقي" على روسيا، وشدد على رفضه التام لمثل هذه الدعوات.

وحسب دوجاريك، فإن موقف الأمم المتحدة القاضي بعدم قبول حتى مناقشة أي نزاع نووي يظل ثابتا.

وأضاف: "أما بالنسبة لأي تعليقات حول استخدام الأسلحة النووية، أود أن أذكّر بما قاله الأمين العام حول هذا الموضوع وموقفه لم يتغير".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه يتعين على دول الناتو شن ضربات استباقية ضد روسيا لمنع موسكو من استخدام الأسلحة النووية.

المصدر: RT