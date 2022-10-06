ردا على قرار خفض إنتاج النفط.. الديمقراطيون يقترحون سحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات

قدم النواب الديمقراطيون توم مالينوفسكي عن ولاية نيوجيرسي وشون كاستن عن إلينوي وسوزان وايلد عن بنسلفانيا مشروع قانون يطالب بسحب جميع القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.

وجاء الاقتراح ردا على إعلان منظمة أوبك قرارها خفض إنتاج النفط يوم الأربعاء.

ونشر مالينوفسكي تغريدة على تويتر قال فيها: "هذا عمل عدائي من جانب السعودية والإمارات يهدف إلى إيذاء الولايات المتحدة وحلفائها، ومساعدة روسيا على الرغم من مبادرات الرئيس بايدن".

This is a hostile act by Saudi Arabia and the UAE, designed to hurt the United States and our allies and to help Russia, despite President Biden's overtures.



I'm introducing legislation with @RepCasten to withdraw our troops from both countries. https://t.co/6x9pC1veir — Tom Malinowski (@Malinowski) October 6, 2022

وأضاف في تغريدة ثانية "لا أرى أي سبب يدعو للدفاع عن حقول النفط في ظل نظام ديكتاتوري سعودي إذا كانت تستخدم سيطرتها على أسواق النفط لتحطيم اقتصادنا ومساعدة أعدائنا".

وتابع قائلا: "يجب أن تكون رسالتنا لمحمد بن سلمان هي: إذا كنت تريد الوقوف إلى جانب بوتين، فاطلب من بوتين أن يدافع عنك.. ونتمنى لك التوفيق في ذلك".

I see no reason why we should defend a Saudi dictatorship's oil fields if it is using its control of oil markets to tank our economy and help our enemies.



Our message to MBS should be: "If you want to side with Putin, then ask Putin to defend you. And good luck with that." — Tom Malinowski (@Malinowski) October 6, 2022

كما قال: "سيتعين علينا الضغط عليهم بقوة أكبر، بينما نلاحق أسوأ كابوس لأوبك: كارتل المشترين"، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لكسر الاعتماد على من وصفهم بالـ"الديكتاتوريين الغنيين بالنفط" إلى الأبد هي كسر اعتمادنا على النفط، وأن نصبح القوة العظمى للطاقة النظيفة في العالم.

كما أكد في سلسلة تغريداته أن حان الوقت حان لإعادة النظر في الدعم العسكري الأمريكي للمنطقة.

We'll have to press them even harder, while pursuing OPEC's worst nightmare: a buyers cartel.



Meanwhile, the only way to break our reliance on oil-rich dictators for good is to break our reliance on oil, and become the world's clean energy superpower. — Tom Malinowski (@Malinowski) October 6, 2022

وفي بيان مشترك، قال مالينوفسكي وكاستن ووايلد: "يبدو أن قرار أوبك يهدف لزيادة عائدات تصدير النفط الروسي وتقويض العقوبات الغربية".

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ودعا النواب في مشروع قانونهم لسحب جميع القوات المسلحة الأمريكية ومعداتها بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت ونظام الصواريخ الأمريكية المضادة للصواريخ البالستية "ثاد" من السعودية والإمارات في موعد لا يتجاوز بعد 90 يوما من تاريخ سن هذا القانون.

وأوضحوا أن قرار الرياض وأبو ظبي بخفض إنتاج النفط "رغم مبادرات الرئيس بايدن لكلا البلدين في الأشهر الأخيرة، هو عمل عدائي ضد الولايات المتحدة وإشارة واضحة إلى اختيارهما الوقوف إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا".

ودعا النواب الولايات المتحدة إلى "الاستمرار في التصرف كقوة عظمى في علاقتنا مع الدول الشريكة لنا في الخليج".

وقال النواب الثلاثة إن السعودية والإمارات "تعتمدان منذ فترة طويلة على الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لحماية أمنهما وحقول النفط"، ولكن يجب الآن إخراج القوات من هذه الأراضي حيث يعمل البلدان "بنشاط ضدنا".

ووصفوا قرار أوبك بأنه "نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين" و"صفعة على الوجه" بعد أن حاول الرئيس بايدن إصلاح العلاقة مع السعودية من خلال الزيارة التي قام بها إلى الرياض هذا الصيف.

المصدر: صحيفة "نيوزويك" الأمريكية