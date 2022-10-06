الدوما يدعو مجلس الأمن الدولي لبحث تصريحات زيلينسكي عن "ضربات استباقية" لروسيا

صرح عضو لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد أدالبي شكاغوشيف، بأن دعوة فلاديمير زيلينسكي لشن ضربات "استباقية" ضد روسيا يجب أن تبحث في مجلس الأمن الدولي.

وقال شكاغوشيف: "تصريحات زيلينسكي يجب أن تكون موضوع للنقاش في مجلس الأمن الدولي. إضافة إلى ذلك، تحتاج الدول التي لديها إمكانات نووية إلى إعطاء تقييمها لمثل هذا الاستفزاز".

وأضاف، مع مثل هذا البيان "في الواقع، اقترح زيلينسكي القتال حتى آخر أمريكي".

وسبق لزيلينسكي متحدثا في معهد "لوي" في أستراليا عبر الفيديو، ودعا الناتو لشن ضربات "استباقية ضد روسيا قبل إقدامها على ضرب بلاده بالسلاح النووي"، حسب زعمه.

المصدر: نوفوستي