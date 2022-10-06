البنتاغون: نتعلم دروسا من الحرب الأوكرانية كما فعلنا خلال حربي تشرين وفيتنام

قال رئيس الأركان الأمريكي جيمس ماكونفيل إن البنتاغون تلقى الكثير من المعلومات خلال الحرب في أوكرانيا، كما جمع الكثير من المعلومات بدراسته للحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.

وأشار في مؤتمر استضافته Defense News الأسبوعية إلى أن البنتاغون تلقى الكثير من المعلومات القيمة من خلال دراسته للحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 ومسار العملية الأمريكية في فيتنام.

وأضاف: "هذه هي الطريقة التي وضعنا بها التقييم الحالي للقوات البرية على مدى السنوات الأربعين الماضية".

وقال: "ننظر إلى أوكرانيا بالطريقة نفسها، ونتحقق مما إذا كانت العقيدة العسكرية الأمريكية صحيحة، وما إذا كانت أولويات التحديث لدينا صحيحة، وهذا يساعدنا في النظر لتلك القضايا، والأهم من ذلك، هل برامج الأشخاص لدينا صحيحة، وهل لدينا الأشخاص الذين نحتاجهم، ونرى دليلا على أهمية ضباط الصف، وكيف سنعمل في المستقبل".

المصدر: تاس