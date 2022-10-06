ماكرون يحث أردوغان على مواجهة "أي التفاف" على العقوبات ضد روسيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى منع أي محاولة "للتحايل" على العقوبات، متجاهلا حجم التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة ورفض تركيا هذه العقوبات.

وأجرى ماكرون وأردوغان محادثة اليوم الخميس على هامش الاجتماع الأول للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.

وقال الإليزيه أن ماكرون "شدد على أهمية الإبقاء على نظام العقوبات الأوروبي من أجل إنهاء تصعيد روسيا للصراع، ودعا إلى محاربة أي استراتيجية للتحايل عليها".

وأعرب ماكرون عن "قلقه" حيال الوضع في بحر إيجه الذي يشهد توترا متكررا بين اليونان وتركيا.

وقال الإليزيه إن الرئيس الفرنسي "دعا إلى استئناف الحوار بين أنقرة وأثينا لتجنب التصعيد والحفاظ على احترام القانون الدولي".

المصدر: نوفوستي