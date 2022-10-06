لوكاشينكو يرد على تصريحات الرئيس البولندي عن الأسلحة النووية

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن نشر أسلحة نووية في بولندا سيشكل خطرا على بيلاروس، وذلك ردا على تصريحات الرئيس البولندي أندجيه دودا.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع الحكومة البيلاروسية، يوم الخميس، إن "دودا أعلن أمس... أنهم اتفقوا مع الأمريكيين منذ فترة طويلة أن الترسانات ستكون في بولندا. على ما يدل هذا؟ على أننا أمام هجوم بأسلحة نووية تكتيكية".

وأضاف لوكاشينكو أنه من الضروري اتخاذ إجراءات في ظل هذا الوضع، إذ أن بيلاروس لا تمتلك مثل هذه الأسلحة.

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وأشار إلى أنه قد ناقش احتمال نشر بولندا للأسلحة النووية على أراضيها، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس البولندي أندجيه دودا قد أكد في تصريحات صحفية في وقت سابق أن مسألة نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده "مطروحة"، وأن بولندا قد تشارك في برنامج Nuclear Sharing لحلف الناتو، الذي تستضيف الدول الأوروبية الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها في إطاره.

المصدر: نوفوستي