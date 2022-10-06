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الكرملين: تصريح زيلينسكي دعوة صريحة لإشعال حرب عالمية

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الكرملين: تصريح زيلينسكي دعوة صريحة لإشعال حرب عالمية
Globallookpress
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مطالبة فلاديمير زيلينسكي الناتو بتوجيه ضربة استباقية لروسيا، ليست إلا دعوة صريحة لإشعال حرب عالمية ثالثة.

وأكد بيسكوف أن "مثل هذه التصريحات ليست إلا دعوة لحرب عالمية أخرى لها عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها".

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وسبق لزيلينسكي متحدثا في معهد "لوي" في أستراليا عبر الفيديو، ودعا الناتو لشن ضربات "استباقية ضد روسيا قبل إقدامها على ضرب بلاده بالسلاح النووي"، حسب زعمه.

المصدر: نوفوستي 

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