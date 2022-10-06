زاخاروفا: تفجيرات خطوط "السيل الشمالي" تطرف وهجوم إرهابي

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على وصف ستوكهولم الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" بالتخريبية، مؤكدة أن هذا التخريب تطرف وهجوم إرهابي.

ووفقا لبيان الوزارة، عزز تحقيق أجراه جهاز الأمن السويدي الشكوك بأن سبب التسريبات في خطوط "السيل الشمالي" هي ناجمة عن عمل تخريبي، واستخدمت كلمة "تخريب واضح" في البيان الرسمي على موقعهم.

وكتبت زاخاروفا عبر "تيليغرام": "على الفور، هل يمكن أن تخبرني من أي لحظة تسمى انفجارات أنابيب الغاز "تخريب"؟ التخريب والتطرف والهجمات الإرهابية لقد حدث ذلك من قبل، ستوكهولم محرجة من وصف الأشياء بأسمائها الحقيقية؟ لماذا هذه الحساسية. هل يخافون من الاكتشافات المستقبلية؟".

المصدر: نوفوستي