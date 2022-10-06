روسيا تدعو الأمم المتحدة لقبول نتائج استفتاءات انضمام الأراضي الجديدة

دعت الخارجية الروسية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى قبول نتائج الاستفتاءات في مناطق جنوب وشرق أوكرانيا، التي أصبحت أراضي روسية سواء أراد الغرب ذلك، أم لا.

وقال نائب مدير إدارة حظر انتشار الأسلحة لدى وزارة الخارجية الروسية قسطنطين فورونتسوف: "ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى قبول واقع جديد لا مفر منه تمليه الحياة نفسها ويستند إلى الإرادة الحرة للشعوب، حيث ستجد الحقيقة طريقها، سواء أراد الغرب ذلك أم لا".

وأكد أن "نتائج الاستفتاء تتحدث عن نفسها، واستخدم أهالي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون حقهم المشروع في تقرير المصير واتخذوا خيارا واعيا، وأتيحت لهم الفرصة للتعبير عن إرادتهم بشكل مستقل وحر".

وأضاف: "كما أكد ذلك المراقبون الدوليون وهذه الخطوة تتفق تماما مع مبدأ المساواة وتقرير المصير، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان عام 1970 "حول مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة "وفي العديد من الوثائق الدولية الأخرى".

المصدر: تاس