الرئيس البولندي السابق يتعرض لانتقادات في بلاده بعد دعوته لمفاوضات روسية أوكرانية

انتقد الأمين العام لحزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا كرزيستوف سوبوليفسكي، رئيس البلاد السابق برونيسلاف كوموروفسكي على تأييده إجراء مفاوضات روسية أوكرانية.

وعبر إذاعة RMF FM قال كوموروفسكي: "قبل بضعة أشهر، قال الرئيس زيلينسكي عن نفس الزعيم (بوتين) إنه مستعد للتحدث معه".

وأضاف: "كان من المفترض ان يعرب عن استعداده للحديث عن شروط السلام، وأمن أوكرانيا حتى مع بوتين".

وتعليقا على ذلك قال سوبوليفسكي أن تصريح كوموروفسكي "يشير إلى طبيعة السياسة التي سيتم اعتمادها تجاه الموضوع الأوكراني في حال وصلت إلى السلطة "المنصة المدنية" أكبر حزب معارض في بولندا.

المصدر: نوفوستي