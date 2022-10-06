تركيا تعين سفيرا جديدا لدى إسرائيل

أعلنت تركيا يوم الخميس تعيين شاكر أوزقان طورونلر، سفيرا لأنقرة لدى إسرائيل بعد نحو أسبوعين من خطوة مماثلة من الجانب الإسرائيلي في أعقاب عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية نقلا عن مصادر دبلوماسية قولها: "تم تعيين شاكر أوزقان طورونلر سفيرا لتركيا لدى إسرائيل".

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هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.

وأعلنت تركيا وإسرائيل في أغسطس 2021 عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.

وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".

هذا، وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسنا في الأشهر الأخيرة توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة في شهر مارس، حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

الصدر: وكالات