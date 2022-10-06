بايدن بعد قرار "أوبك +": أنا محبط جدا

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرار مجموعة "أوبك +" خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر، وقال إنه "محبط جدا".

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وأضاف أن الولايات المتحدة تدرس الخيارات البديلة الآن بعد قرار "أوبك+" الذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط من جديد، وأن هناك الكثير من البدائل.

وعن زيارته إلى السعودية، قال إن الهدف منها لم يكن متعلقا بالنفط في الأساس.

وحول ما إذا كان "نادما" على هذه الزيارة، قال: "لا"، مشيرا إلى أنها لم تكن بالأساس للنفط وأنها كانت حول الشرق الأوسط وإسرائيل.

المصدر: RT