قوات كييف تقصف دونيتسك بـ 10 قذائف

شنت قوات كييف هجوما على مناطق متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية استمر لمدة 40 دقيقة أطلقت خلالها 10 قذائف أطلسية عيار 155 مم.

وأوضحت مصادر في الجمهورية أنه عند الساعة 17:00 قامت قوات نظام كييف النازي بقصف مدينة كراسنوغوروفكا غربي دونيتسك وأحياء "كويبيشيفسك وكيروفسك" في مدينة دونيتسك ب 3 قذائف.

وجددت القصف الساعة 17:24 على مدينة كراسنوغوروفكا وحي "كيروفسك" بـ 4 قذائف.

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كما وأطلقت الساعة 17:38 على بلدية أرلوفكا جنوب غربي دونيتسك وحي " كويبيشيفسك" 3 قذائف أخرى.

ويذكر أنه في تمام الساعة 17:02 قامت قوات كييف بقصف قرية كاشتانوفا جنوب غرب دونيتسك بـ 3 قذائف أطلسية من عيار 152 مم.

المصدر: نوفوستي