الدفاع الروسية: تدمير حظيرة للطائرات المسيرة "بيرقدار" في منطقة نيكولاييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير حظيرة للطائرات المسيرة بدون طيار من طراز "بيرقدار تي بي-2" بصاروخ إسكندر في مطار فوزنيسينسك العسكري بمنطقة نيكولاييف.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، في تقريره ليوم الأربعاء، 5 أكتوبر، حيث تابع بأن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتمكنت من تحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، وتدمير 13 قطعة من المعدات العسكرية من خلال الضربات الصاروخية على وحدات المقاتلين ومقاتلي الاحتياط التابعين للوحدة رقم 92 لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك في محيط قرى "شيبوفاتويه" و"بتروفكا" و"شيفتشينكوفو" بمنطقة خاركوف.

إقرأ المزيد

كما ألحقت أضرار جسيمة بالأفراد والمعدات من اللواء الآلي رقم 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في محور "ليمان الحمراء" بمناطق قرى "دروجيليوبوفكا" بمنطقة خاركوف، و"ريدكودوب" بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم تحييد أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير 7 مدرعات. إضافة إلى ذلك، تم تدمير مجموعتين أوكرانيتين من مجموعات التخريب والاستطلاع قوامهما أكثر من 20 فردا مسلحا بنيران المدفعية في مناطق قرى "يامبولوفكا" و"تورسكويه".

على محور ليسيتشانسك، تم تدمير ما يصل إلى 70 فردا مسلحا وتدمير دبابة واحدة و3 مدرعات قتالية وست شاحنات صغيرة مزوردة بمدافع رشاشة ثقيلة. نتيجة أضرار حريق اندلع في مواقع ألوية الهجوم الآلي رقم 54 والهجوم المظلي رقم 80، وكذلك لواء الهجوم الجبلي رقم 10 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى "بيلوغوروفكا" و"سبورنويه" و"ياكوفليفكا".

ونتيجة لهجوم صاروخي على وحدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 102 في منطقة قرية "روفنوبوليه" بمنطقة زابوروجيه، تم تحييد ما يصل إلى 30 مسلحا وتدمير 7 سيارات.

وفي اتجاه محور كريفوي روغ أندرييفو، لا زالت القوات المسلحة الروسية تحتفظ بمواقعها لصد هجمات قوات العدو، حيث تم تحييد أكثر من 30 عنصر من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة، ودبابتين و4 عربات قتال مشاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونتيجة للهجمات المكثفة التي شنتها القوات الجوية الفضائية الروسية على وحدات من اللواء البحري رقم 35 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية "دافيدوف برود" ولواء الهجوم الجبلي رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية "دودتشان" بمنطقة خيرسون، تم تحييد أكثر من 120 جنديا ودبابتين و8 مدرعات قتالية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية في اتجاه محور نيكولاييف-كريفوي روغ، بلغت خسائر العدو أكثر من 230 فردا، و4 دبابات، و18 مدرعة قتالية، ومدفعي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاون و20 مركبة.

كذلك فقد أصابت الضربات العملياتية التكتيكية من القوات الجوية الفضائية وسلاح المدفعية 10 مراكز قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى "كوبيانسك" بمنطقة خاركوف، و"بلاغوداتوفكا" و"بيلوغوركا" بمنطقة خيرسون، و"كالينوفكا" و"موراشيفكا" بمنطقة نيكولاييف، و"نوفي كومار" و"كراسنوغوروفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك نقاط الانتشار المؤقت للواء المشاة الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية "كالينيندورف" بمنطقة خيرسون، وكذلك وحدات من المرتزقة الأجانب والتشكيلات القومية المتطرفة في منطقة قرية "كونستانتينوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة خاركوف.

كما تم تدمير 6 مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية في مناطق قرى "أندريفكا" و"فيشنيفوي" بمنطقة زابوروجيه، و"بيلوكوزمينكوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"نوفوألكسندروفكا" في منطقة نيكولاييف.

أما في منطقة نيكولاييف، فقد تم تدمير حظيرة للطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار تي بي-2" تركية الصنع بضربة عالية الدقة لصاروخ إسكندر التكتيكي على مطار فوزنيسينسك العسكري.

وتم تدمير رادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع من طراز "AN/TPQ-36" في منطقة قرية "موراخوفكا" بمنطقة نيكولاييف.

وقامت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" بالقرب من قرية "نوفوفلاديميروفكا" بمنطقة نيكولاييف.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 6 طائرات مسيرة في مناطق قرى "جراكوفو" بمنطقة خاركوف، و"نوفوتشيرفونويه" بجمهورية لوغانسك الشعبية، و"ستارومايورسكويه" و"أوروجاينويه" و"دوكوتشايفسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

علاوة على ذلك، تم تدمير 15 قذيفة من راجمات "هيمارس" الأمريكية في مناطق قرى "كوروبكي" و"فيسيولويه" و"أنطونوفكا" و"نوفايا كاخوفكا" و"توكاريفكا" و"راكوفكا" بمنطقة خيرسون، وقذيفة واحدة لصاروخ "أولخا" في منطقة قرية "نوفايا كاخوفكا"، وصاروخين مضادين للرادار من طراز "هارم" بالقرب من قرية "أنطونوفكا" بمنطقة خيرسون.

في الوقت نفسه، فلا زال النظام في كييف يواصل قصف أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حيث أطلقت مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 43 قذيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية على الأطراف الشمالية لمدينة "إنيرغودار" والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية.

وقد وجهت هذه الضربات انطلاقا من قرية "مارغانيتس" بمنطقة دنيبروبيتروفسك، الخاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني. تم اعتراض نيران العدو من قبل المدفعية الروسية، والوضع الإشعاعي في محطة الطاقة النووية طبيعي.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

313 طائرة

157 مروحية

2151 طائرة بدون طيار

379 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

5376 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

861 راجمة صواريخ متعددة

3449 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

6277 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية