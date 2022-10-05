باتروشيف: ارتفاع مستوى التهديدات الإرهابية في شبه جزيرة القرم

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، عن ارتفاع وتيرة التهديدات الإرهابية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، ومن الضروري القضاء على الفجوات الأمنية على الفور.

جاء ذلك خلال اجتماع له بمدينة سيفاستوبول (في القرم) حول الأمن في شبه جزيرة القرم، أشار فيه باتروشيف إلى نتائج العمل في مجال مكافحة الإرهاب بشبه الجزيرة، وقال إنه "بفضل الإجراءات الفعالة التي قامت بها الأجهزة الأمنية الخاصة ووكالات إنفاذ القانون تم منع 12 جريمة إرهابية".

إقرأ المزيد

وأكد باتروشيف أن أنشطة تنظيمات إرهابية مثل "القطاع الأيمن" الأوكراني، و"حزب التحرير الإسلامي" توقفت، بينما كانت تلك التنظيمات تعد لهجمات إرهابية في شبه الجزيرة. كذلك تمت تصفية قناة تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي الدولي، إلا أن سكرتير مجلس الأمن الروسي أشار إلى "عدد من المنشآت التي يحتمل أن تكون مهددة بالخطر، وتفتقر إلى الحماية المادية ومعدات الأمن الفنية"، وطلب من قادة المناطق القضاء على أوجه القصور الموجودة على الفور.

وأضاف باتروشيف أن "أهمية هذا العمل ترجع إلى ارتفاع وتيرة العمليات التخريبية والتهديدات الإرهابية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا". وبحسبه، فإن "عدد الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة والذخيرة والمتفجرات قد زاد بشكل كبير في شبه جزيرة القرم"، مشيرا إلى أن ذلك يحتم بالضرورة "وضع خطط لمكافحة الإرهاب تتماشى مع مستوى التهديدات الإرهابية، وزيادة كفاءة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها فيها".

المصدر: نوفوستي