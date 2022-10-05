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البيت الأبيض: بايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار تحالف "أوبك+" خفض الإنتاج

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البيت الأبيض: بايدن
AFP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء عن شعوره "بخيبة أمل" من قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاجه النفطي.

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وفي بيان له، أفاد البيت الأبيض بأن جو بايدن "يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+ القصير النظر" والقاضي بخفض إنتاجه النفطي بشكل كبير.

وأشارت الرئاسة الأمريكية إلى أنه "في ضوء قرار اليوم، ستتشاور إدارة بايدن مع الكونغرس حول أدوات وآليات إضافية لتقليص تحكم (تحالف الدول المنتجة للخام) في أسعار الطاقة".

وكانت دول تحالف "أوبك+" قد قررت خلال اجتماعها اليوم في فيينا خفض حصص الإنتاج بشكل كبير، بحسب عضو في الوفد الإيراني، بهدف دعم الأسعار المتضررة من مخاوف حصول انكماش.

وقال أمير حسين زماني نيا ممثل ايران في الكارتل عند خروجه من اللقاء إن ممثلي الدول الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءهم العشرة اتفقوا على خفض بمقدار "مليوني" برميل في اليوم لشهر نوفمبر.

المصدر: "فرانس برس"

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