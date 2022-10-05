كيف أثر قرار "أوبك+" على أسعار الذهب الأسود؟

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما كشفت مصادر مطلعة أن مجموعة "أوبك+" اتفقت على خفض إنتاجها النفطي بواقع مليوني برميل في اليوم.

وبحلول الساعة 16:07 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.57% إلى 93.20 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 21 سبتمبر الماضي.

وعقدت دول مجموعة "أوبك+"، التي تضم دولا منتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها، اجتماعا في فيينا اليوم لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الخام.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في "أوبك +" يخططون للإعلان عن تخفيضات كبيرة في كميات إنتاج النفط.

المصدر: RT + تاس