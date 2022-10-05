الفنان العالمي البريطاني جورج روجر ووترز: أنا على "قائمة القتل" الأوكرانية

أعلن مؤسس فرقة الروك البريطانية "بينك فلويد"، الفنان جورج روجر ووترز، في مقابلة مع مجلة "رولينغ ستون" الأمريكية أنه على "قائمة القتل الأوكرانية".

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وأكد روجر ووترز أن أوكرانيا وضعته على "قائمة الاغتيال"، بسبب مواقفه المؤيدة لروسيا في أحداث أوكرانيا، وقال بهذا الشأن: "عندما يقتلونك يكتبون على صورتك كلمة (تمت تصفيته)"، مضيفا قوله: "وأنا واحد من تلك الصور اللعينة".

القائمة التي تحدث عنها ووترز موجودة على موقع أوكراني تأسس في عام 2014، وهو يحتوي على بيانات شخصية وصور للأشخاص الذين يعتبرهم القائمون على الموقع أعداء لأوكرانيا.

يشار إلى أن هذا الفنان العالمي سبق وأن ألغيت حفلاته الموسيقية المقررة في بولندا بسبب موقفه السياسي هذا.

المصدر: RT