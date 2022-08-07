مؤسس فرقة Pink Floyd يصف بايدن بأنه مجرم حرب

صرح مؤسس فرقة Pink Floyd الموسيقية، روجر ووترز، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن لا يزال يصب الزيت في نيران الأزمة الأوكرانية.

وتساءل ووترز في مقابلته مع قناة "سي أن أن" الأمريكية: "إنها جريمة ثقيلة. لماذا لا تدعو الولايات المتحدة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى بدء المفاوضات مع موسكو من أجل وقف هذا النزاع الرهيب؟".

وعبر روجر ووترز عن اعتقاده أن حلف الناتو هو الذي يعد مسؤولا رئيسيا عن الأزمة الأوكرانية الحالية.

وأضاف: "تبدأ كل حرب من شيء.. وبدأت هذه الحرب في عام 2008 (تم في قمة الناتو طرح مسألة عضوية أوكرانيا وجورجيا في الحلف). وأصبحت العملية العسكرية الروسية الخاصة ردا على اقتراب الحلف مباشرة من الحدود الروسية. غير أن الحلف كان قد وعد بعدم فعل ذلك (الاقتراب). ومقابل ذلك بالذات سحب (الرئيس السوفيتي ميخائيل) غورباتشوف القوات السوفيتية من عتبة أوروبا الغربية".

ويقوم ووترز حاليا بجولة موسيقية تسمى "هذا ليس تدريبا". ويتناول ووترز في خطاباته موضوعات سياسية علنية، وعلى وجه الخصوص يعرض صورا لـ "مجرمي الحرب" ومن بينهم جو بايدن.

المصدر: نوفوستي