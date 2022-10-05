"أنا صهيونية كبيرة".. تصريح لتراس يثير مواقع التواصل (فيديو)
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وتصريحا قالت فيه "أنا صهيونية كبيرة".
وقالت تراس حسب مقطع الفيديو: "كما تعلمون، أنا صهيونية كبيرة، وأنا مؤيدة كبيرة لإسرائيل، وأعلم أنه يمكننا نقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة".
Liz Truss: I'm a huge zionist. pic.twitter.com/fGqH3njw2c— Mukhtar (@I_amMukhtar) October 3, 2022
رئيسة وزراء #بريطانيا 🇬🇧 #ليز_تراس 🇬🇧:— د.أحمد البدر (@DrAlbdr) October 4, 2022
"أنا صهيونية وداعمة بشدة لـ #إسرائيل 🇮🇱".
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"As you know, I'm a huge Zionist and a huge supporter of Israel."— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) October 4, 2022
Britain's new Prime Minister Liz Truss addressing Conservative Friends of Israel fringe event. pic.twitter.com/45gZf3nAaY
رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة "ليز تراس " :أنا صهيونية كبيرة جدًا وداعمة "لإسرائيل" بشكل كبير🇮🇱🇬🇧🌹❤️@trusslizpic.twitter.com/ipoKZ9H1Rq— Hanan.H (@navela888) October 4, 2022
المصدر: RT