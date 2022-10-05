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"أنا صهيونية كبيرة".. تصريح لتراس يثير مواقع التواصل (فيديو)

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وتصريحا قالت فيه "أنا صهيونية كبيرة".

وقالت تراس حسب مقطع الفيديو: "كما تعلمون، أنا صهيونية كبيرة، وأنا مؤيدة كبيرة لإسرائيل، وأعلم أنه يمكننا نقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة".

المصدر: RT

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