"أنا صهيونية كبيرة".. تصريح لتراس يثير مواقع التواصل (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وتصريحا قالت فيه "أنا صهيونية كبيرة".

وقالت تراس حسب مقطع الفيديو: "كما تعلمون، أنا صهيونية كبيرة، وأنا مؤيدة كبيرة لإسرائيل، وأعلم أنه يمكننا نقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة".

"As you know, I'm a huge Zionist and a huge supporter of Israel."



Britain's new Prime Minister Liz Truss addressing Conservative Friends of Israel fringe event. pic.twitter.com/45gZf3nAaY — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) October 4, 2022

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة "ليز تراس " :أنا صهيونية كبيرة جدًا وداعمة "لإسرائيل" بشكل كبير🇮🇱🇬🇧🌹❤️@trusslizpic.twitter.com/ipoKZ9H1Rq — Hanan.H (@navela888) October 4, 2022

المصدر: RT