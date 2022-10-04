شولتس: ألمانيا ستكون قادرة على تأمين أمن طاقتها من دون "السيل الشمالي"

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن ألمانيا على الرغم من الأحداث مع "السيل الشمالي"، ستكون قادرة على ضمان أمنها في مجال الطاقة.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الفدرالية: "من المحتمل أن تكون ألمانيا قادرة على ضمان أمن طاقتها، على الرغم من حقيقة أنه لم يعد هناك المزيد من الغاز الذي يمكن أن ينتقل من روسيا إلى ألمانيا عبر خطوط الأنابيب، وما علمناه عن الدمار الهائل في بعضها في بحر البلطيق".

وتحدث عن إنجازات ألمانيا في عقد اتفاقيات جديدة بشأن واردات الغاز وبناء خزانات الغاز الطبيعي المسال ومستوى ملء مرافق تخزين الغاز بنسبة 92٪ في الوقت الحالي.

كما أشار إلى أن برلين والولايات الفدرالية توصلتا إلى اتفاق لاستقرار أزمة الطاقة بحزم مساعدات بقيمة 250 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي