"بلومبرغ": هنغاريا تتفق مع غازبروم على تأجيل دفع 1.9 مليار يورو ثمن إمدادات الغاز

أعلنت شركة "MVM" الهنغارية توصلها لاتفاق مع شركة "غازبروم" الروسية على تأجيل مدفوعات إمدادات الغاز بقيمة 1.9 مليار يورو.

ووفقا لصحيفة "بلومبرغ"، من المرجح أن تضطر هنغاريا إلى دفع ما يقارب 4 مليارات يورو هذا الشتاء لإمدادات الغاز الروسي، دون احتساب المدفوعات المؤجلة، والتي تقدر بنحو 1.9 مليار يورو.

وفي وقت سابق، وقعت هنغاريا عقدا مع شركة "غازبروم" لتزويدها بـ 5.8 مليون متر مكعب إضافي من الغاز يوميا اعتبارا من 1 سبتمبر، ودخلت شركة "MVM" الهنغارية في اتفاقية مع شركة "غازبروم" لتأجيل مدفوعات الغاز من أجل تحسين التمويل خلال فترة الشتاء.

وفي سبتمبر الماضي، أبرمت شركة "MVM" عقدين طويلي الأمد مع شركة "غازبروم"، يوفران ما مجموعه 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر خطوط الأنابيب عبر صربيا والنمسا، متجاوزة أوكرانيا، وتستمر الاتفاقية لمدة 15 عاما ويمكن مراجعتها بعد 10 سنوات من بدء التنفيذ.

المصدر: تاس