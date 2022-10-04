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البنك الدولي يتوقع انهيار اقتصاد أوكرانيا بنسبة 35%

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البنك الدولي يتوقع انهيار اقتصاد أوكرانيا بنسبة 35%
AFP
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أعرب البنك الدولي اليوم الثلاثاء عن توقعاته بانخفاض الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% هذا العام.

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وأوضحت آنا بييردي، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، قائلة: "ما زالت أوكرانيا بحاجة إلى دعم مالي هائل رغم تصاعد وتيرة الحرب وكذلك لمشاريع التعافي وإعادة الإعمار".

وتوقع البنك الدولي أن يعود الاقتصاد الأوكراني إلى النمو في عام 2023، وأن يتوسع بنسبة 3.3%، بالرغم من أن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير وستعتمد على مسار الأزمة.

 وكان البنك قد توقع في يونيو أن يتجه الاقتصاد الروسي نحو مصير سيء هذا العام، حيث سيتقلص بنسبة 8.9%، لكن الاقتصاد الروسي المنتج للطاقة أثبت أنه قادر على الصمود على نحو يثير الدهشة.

المصدر: "أ ب"

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