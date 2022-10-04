إيران تعلن إطلاق "قاطرة" فضائية قادرة على نقل أقمار صناعية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أطلقت "قاطرة" (مركبة) فضائية قادرة على نقل الأقمار الصناعية بين المدارات.

وقال التلفزيون الحكومي إن مركبة الفضاء "سامان" الاختبارية صنعت في مركز أبحاث الفضاء الإيراني وأطلقتها وزارة الدفاع يوم أمس الاثنين.

وقال حسن سلارية، رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، للتلفزيون إن المسؤولين "يأملون في استخدام واختبار القاطرة الفضائية الرئيسية في المستقبل القريب".

وكانت إيران كشفت عن المركبة عام 2017، والتي يمكنها نقل قمر صناعي من مدار فضائي إلى آخر.

وأطلقت طهران في يونيو صاروخا يعمل بالوقود الصلب إلى الفضاء، وفي أغسطس، نجح صاروخ روسي في إطلاق قمر صناعي إيراني من نوع "الخيام" إلى المدار.

وكشف الحرس الثوري الإيراني في أبريل 2020 عن برنامجه الفضائي السري عبر إطلاق قمر صناعي بنجاح إلى المدار، حيث يدير الحرس بنيته التحتية العسكرية الخاصة بالتوازي مع القوات المسلحة النظامية الإيرانية.

المصدر: AP