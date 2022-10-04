رئيس حزب المحافظين البريطاني يدعو من يعاني من دفع الفواتير إلى الحصول على وظيفة جديدة

تعرض جيك بيري، رئيس حزب المحافظين البريطاني، للانتقاد، بعد أن دعا المواطنين الذين يعانون من صعوبة دفع الفواتير إلى السعي للحصول على وظيفة جديدة.

وقال بيري مدافعا عن الميزانية المصغرة للحكومة في مؤتمر الحزب، إن "الناس يعرفون أنه عندما تصل فواتيرهم، يمكنهم إما خفض استهلاكهم أو الحصول على راتب أعلى وأجور أعلى والذهاب والحصول على وظائف جديدة.. هذا هو النهج الذي تتبعه الحكومة حتى تتمكن الأسر من دفع فواتيرها".

وأضاف: "أعتقد أن كل أسرة تدرك أن السبب الحقيقي وراء سعي هذه الحكومة للنمو هو أنك عندما تكافح مع ميزانية أسرتك، فإنك تحتاج إلى زيادة ميزانية أسرتك الشخصية"، مشددا على أنه "يجب على الأسر إدارة نفقاتهم، ولا أعتقد أنه من غير المعقول أن تقول الحكومة إن على القطاع العام أن ينظر إلى نفقاته بنفس الطريقة التي تقوم بها كل أسرة في هذا البلد".

وقالت نائبة زعيم حزب العمال، أنجيلا راينر، إن "هذه التصريحات تظهر مدى انفصال حزب المحافظين عن الواقع"، مضيفة: "يعتقد جيك بيري أن الأشخاص المعينين بأجر منخفض يمكنهم ببساطة الترقية بطريقة سحرية إلى وظيفة ذات أجر أعلى. هذه هي أزمة حزب المحافظين التي نشأت في داونينغ ستريت، مدفوعة الأجر من قبل العاملين".

المصدر: BBC