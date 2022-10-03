الحكومة البريطانية تتراجع عن قرارها السابق بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، التراجع عن قرارها السابق بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء، بعد مرور عشرة أيام فقط على الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير المال، كواسي كوارتينغ، في تغريدة على "تويتر" أنه "لن يمضي قدما" في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45 بالمئة، مضيفا أنها باتت مصدرا "لتشتيت الانتباه".

We get it, and we have listened. pic.twitter.com/lOfwHTUo76 — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 3, 2022

وتعليقا على هذا القرار، قالت المستشارة البريطانية في حكومة الظل راشيل ريفز إن "التراجع عن القرار جاء متأخرا، لأن الميزانية المصغرة أدت بالفعل إلى زيادة الرهن العقاري على عدد كبير من العائلات"، معتبرة أن "المحافظين دمروا مصداقيتهم الاقتصادية وأضروا بالثقة في الاقتصاد البريطاني".

وشددت في بيان على أنه "يجب على حزب المحافظين عكس استراتيجيته الاقتصادية التي تفتقر إلى المصداقية"، مضيفة: "بصفته حزب المسؤولية المالية والعدالة الاجتماعية، سيتأتى على حزب العمل إصلاح الضرر الذي أحدثته حكومة حزب المحافظين".

المصدر: "الغارديان" + sky news