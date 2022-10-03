لندن تستدعي القائم بالأعمال الإيراني لديها

استدعت الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني احتجاجا على "قمع المظاهرات" التي تشهدها الجمهورية الإسلامية على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني خلال توقيفها لدى "شرطة الأخلاق".

ومع دخول التحرّكات الاحتجاجية في إيران أسبوعها الثالث منذ إعلان وفاة أميني، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أنه أعطى توجيهات باستدعاء أرفع دبلوماسي إيراني لدى لندن، مهدي حسيني متين.

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وقال كليفرلي إن "العنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد المحتجين في إيران صادم حقا".

وأضاف: "اليوم أبلغنا السلطات الإيرانية بموقفنا بوضوح، إذ بدلا من تحميل جهات خارجية مسؤولية الاضطرابات، عليهم أن يتحمّلوا مسؤولية أفعالهم والإصغاء لهواجس شعبهم".

وأشار إلى أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها "لمحاسبة السلطات الإيرانية عن انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أسابيع.

المصدر: "أ ف ب"