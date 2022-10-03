لافروف: انضمام المناطق الأربع هو استمرار منطقي لإعادة توحيد الأراضي الروسية

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن انضمام المناطق الأربع إلى روسيا بمثابة استمرار منطقي لإعادة توحيد الأراضي الروسية التي بدأت مع عودة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول في 2014.

جاء ذلك خلال خطابه أمام مجلس الدوما الروسي، قبيل قرار التصديق على المعاهدات الخاصة بانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

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وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع يوم الجمعة، 30 سبتمبر الماضي، على معاهدات مع حكام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، بشأن قبولهم للانضمام إلى روسيا عقب نتائج الاستفتاءات التي أجريت هناك.

من جانبه أوضح عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون التشريعات الدستورية أن دخول كيانات جديدة إلى روسيا يتم على أساس معاهدات دولية ثنائية، وبعد تلقي مثل هذا الاقتراح من الكيان الراغب في الانضمام، يخطر رئيسي مجلسي الاتحاد والدوما، وعقب توقيع المعاهدة الدولية، يطلب رئيس الدولة من المحكمة الدستورية التحقق من الامتثال لشروط المعاهدة الدولية، ويتم تقديم مشروع قانون دستوري اتحادي بشأن قبول كيان جديد للاتحاد الروسي إلى البرلمان.

المصدر: RT