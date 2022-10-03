أبرز بنود معاهدات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا

تم نشر المعاهدات التي سيتم بموجبها انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى الأراضي الروسية.

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وأهم ما جاء في هذه المعاهدات:

يتم تحديد حدود مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه من خلال حدودها في يوم انضمامها إلى الاتحاد الروسي.

حدود الكيانات الأربعة الجديدة المرتبطة بأراضي دول أجنبية هي حدود الدولة الروسية.

ستتم تسوية قضايا الخدمة العسكرية في المناطق الجديدة خلال فترة المفاوضات حتى 1 يناير من عام 2026.

سيتم تشكيل حكومتي منطقتي خيرسون وزابوروجيه من قبل حكام بالإنابة وفقا للقوانين الروسية.

ستستمر سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في ممارسة سلطاتها حتى تشكيل حكومتين جديدتين.

تطبق الوثائق بشكل مؤقت من تاريخ التوقيع وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ التصديق على المعاهدات.

المصدر: RT