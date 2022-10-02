جونسون يرأس مجموعة "أصدقاء أوكرانيا المحافظون"

كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون سيصبح الرئيس الجديد لمجموعة "أصدقاء أوكرانيا المحافظون".

وقال الرئيس الحالي للمجموعة جون ويتينغديل في مؤتمر حزب المحافظين الحاكم في برمنغهام: "أنا سعيد جدا لأنني أفسح المجال للرئيس الجديد للمجموعة، كونه يعتبر في كثير من النواحي المرشح الأكثر وضوحا والأكثر استحقاقا لهذا الدور، لقد كان الشخص الأول ليس فقط في هذا البلد، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم الغربي، الذي تحدث بوضوح لدعم الشعب الأوكراني، ويسعدني أن بوريس جونسون سيكون الرئيس الجديد".

وتضم مجموعة "أصدقاء أوكرانيا المحافظون" التي تأسست في مارس، أعضاء من حزب المحافظين الذين يدعمون الحكومة الأوكرانية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، لا تضم ​​المجموعة البرلمانيين فحسب بل تشمل أيضا أعضاء المجالس البلدية فضلا عن أعضاء الحزب العاديين.

بعد التنحي عن منصب رئيس الوزراء في سبتمبر، لا يزال جونسون عضوا في مجلس العموم، وفي يوليو ، أعلن عمدة مدينة أوديسا، غينادي تروخانوف، أن جونسون أصبح مواطنا فخريا للمدينة كعربون امتنان لدعمه للسلطات الأوكرانية.

المصدر: تاس