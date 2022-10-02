استخبارات الحرس الثوري: جريمة الجمعة السوداء الإرهابية لن تبقى من دون رد

شدد جهاز استخبارات الحرس الثوري في إيران في بيان يوم الأحد، على جريمة الجمعة السوداء الإرهابية التي قتل فيها عشرات الأشخاص في مدينة زاهدان، أنها لن تبقى من دون رد.

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وأكد جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري أن أبناء الشعب الإيراني باقون على العهد في الثأر للدماء الطاهرة للشهداء المظلومين الذين ارتقوا إثر هجوم الجمعة السوداء الإرهابي في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان، جنوب شرق البلاد.

وأضاف أن الهجمات الجبانة من جانب المعاندين للجمهورية الإسلامية والمسلحين ومثيري الشعب، لن تبقى من دون رد.

كما حذر جهاز استخبارات الحرس الثوري في بيانه، أعداء الشعب الإيراني والثورة الإسلامية اللدودين ولا سيما الزمر الإجرامية والانفصالية وعملائها من أن أبناء إيران الإسلامية لم ولن يغفلوا حتى لحظة واحدة عن حماية الثورة ومنجزاتها، وإنما لديهم كامل الاستشراف والرصد الاستخباري لتحركاتهم وفتنهم الغاشمة.

وشدد البيان على أن هؤلاء الأعداء سيتلقون ردا قاصما من جانب الكوادر الاستخبارية المنتسبة للحرس الثوري.

المصدر: إرنا