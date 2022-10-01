قوات الأمن الايرانية تقضي على "القناص" قاتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سيستان و بلوشستان

أفادت وكالة "تسنيم" بأن قوات الأمن الايرانية قضت على قاتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان.

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ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن "قوات الأمن تمكنت من القضاء على القناص الذي استهدف مسؤول استخبارات الحرس في المحافطة الشرقية يوم أمس الجمعة".

وأضافت أن العميد حميد رضا هاشمي المعروف باسم موسوي مسؤول استخبارات الحرس الثوري في المحافظة كان قد استهدف بإطلاق نار من قبل قناص يوم أمس، وقوات الأمن الإيرانية تمكنت من القضاء على هذا العنصر اليوم.

وكان العميد سيد حامد رضا هاشمي، نائب قائد فيلق "سلمان" لشؤون الاستخبارات في الحرس الثوري بمحافظة سيستان وبلوشستان قد لقي مصرعه جراء إصابته بالاشتباك في هجوم نفذه مسلحون على مركز للشرطة بمدينة زاهدان أسفر ع مقتل 19 شخصا.

المصدر: "تسنيم"